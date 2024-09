Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So steht der MDAX am Nachmittag

Am Freitag sinkt der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,15 Prozent auf 25 319,97 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 248,874 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,135 Prozent auf 25 323,71 Punkte an der Kurstafel, nach 25 357,97 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Freitag bei 25 394,56 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 179,88 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der MDAX bereits um 1,47 Prozent zurück. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 06.08.2024, mit 24 080,17 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 06.06.2024, wies der MDAX einen Stand von 27 027,80 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.09.2023, notierte der MDAX bei 27 437,26 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 5,66 Prozent abwärts. Bei 27 641,56 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 23 476,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Gerresheimer (+ 1,85 Prozent auf 104,50 EUR), Knorr-Bremse (+ 1,44 Prozent auf 74,10 EUR), Nemetschek SE (+ 1,20) Prozent auf 88,55 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,01 Prozent auf 119,70 EUR) und RATIONAL (+ 0,92 Prozent auf 873,50 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen HelloFresh (-3,33 Prozent auf 6,63 EUR), Nordex (-3,22 Prozent auf 14,12 EUR), Ströer SE (-2,34 Prozent auf 56,35 EUR), LANXESS (-2,23 Prozent auf 24,57 EUR) und HUGO BOSS (-2,16 Prozent auf 36,20 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 2 208 729 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX nimmt die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 20,000 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,35 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at