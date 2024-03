Anleger in Zürich warten auf Impulse: SLI zum Handelsende wenig verändert

Am Montag beendete der SLI den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 1 906,33 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,368 Prozent leichter bei 1 899,36 Punkten, nach 1 906,37 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 897,71 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 1 907,26 Einheiten.

SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, wies der SLI einen Wert von 1 796,30 Punkten auf. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.12.2023, bei 1 757,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, den Stand von 1 715,62 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,10 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 1 907,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Roche (+ 1,60 Prozent auf 242,00 CHF), Givaudan (+ 0,92 Prozent auf 3 939,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,90 Prozent auf 482,70 CHF), Novartis (+ 0,78 Prozent auf 88,80 CHF) und Swiss Re (+ 0,78 Prozent auf 109,85 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Straumann (-3,35 Prozent auf 145,90 CHF), VAT (-1,87 Prozent auf 462,40 CHF), Sonova (-1,83 Prozent auf 279,30 CHF), Lindt (-1,41 Prozent auf 11 150,00 CHF) und Lonza (-1,38 Prozent auf 458,20 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 8 024 473 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI mit 256,173 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,61 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,97 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

