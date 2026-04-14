Novartis Aktie
WKN: 907122 / ISIN: US66987V1098
|Möglicher Börsengang
|
14.04.2026 16:27:41
Anthropic: Novartis-Chef Vas Narasimhan wird Board-Mitglied
Dies ist der zweite Neuzugang in dem Gremium innerhalb weniger Monate. Der KI-Konzern verstärkt so seine Führung mit Blick auf einen möglichen Börsengang, der bereits in diesem Jahr erfolgen könnte. Auch will die Gesellschaft ihr Enterprise-Geschäft im Gesundheitswesen ausbauen. Die Mitbegründerin von Anthropic, Daniela Amodei, erklärte in einer Stellungnahme, dass Narasimhan die Entwicklung und Zulassung von mehr als 35 neuartigen Medikamenten in "einer der am stärksten regulierten Branchen" beaufsichtigt habe.
Anthropic kündigte im Januar mehrere neue Funktionen an, die speziell auf Gesundheitsdienstleister, Versicherer und Gesundheitstechnologie-Unternehmen zugeschnitten sind. Zudem wurden die Fähigkeiten des KI-Chatbots Claude im Bereich der Biowissenschaften (Life Sciences) erweitert. Damit wird die Verwaltung klinischer Studien und regulatorische Prozesse besser unterstützt. Anfang April übernahm Anthropic zudem das Biotech-Startup Coefficient Bio, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte. Das Wirtschaftsportal The Information hatte zuvor über die Übernahmeverhandlungen berichtet.
DOW JONES
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Bildquelle: Mehaniq / Shutterstock.com
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