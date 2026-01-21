Novartis Aktie

122,65EUR 0,25EUR 0,20%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

21.01.2026 13:54:27

Novartis Sell

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 95 auf 104 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst James Quigley passte seine Schätzungen am Mittwoch an jüngste Währungsbewegungen und produktspezifische Neubewertungen an. Die Aktien der Schweizer seien im Branchenvergleich teuer und die Risiken blieben hoch vor einem bewegten Jahr./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Sell
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
104,00 CHF
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
113,96 CHF 		Abst. Kursziel*:
-8,74%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
113,96 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,74%
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novartis AG

Analysen zu Novartis AG

16.01.26 Novartis Neutral UBS AG
16.01.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
15.01.26 Novartis Equal Weight Barclays Capital
08.01.26 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 Novartis Equal Weight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

Novartis AG 122,85 0,37% Novartis AG

Aktuelle Aktienanalysen

14:14 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
14:13 Boeing Outperform RBC Capital Markets
14:13 Airbus Outperform RBC Capital Markets
14:12 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
13:55 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:55 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
13:54 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
13:53 Danone Outperform Bernstein Research
13:53 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:52 Netflix Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:44 Visa Kaufen DZ BANK
13:33 RHI Magnesita buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:02 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
12:54 Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen DZ BANK
12:52 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:36 GSK Neutral UBS AG
12:35 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:35 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:27 TRATON Market-Perform Bernstein Research
12:15 QIAGEN Kaufen DZ BANK
11:44 DocMorris Sell UBS AG
11:44 Alstom Neutral UBS AG
11:43 Nestlé Neutral UBS AG
11:41 Netflix Kaufen DZ BANK
11:36 QIAGEN Neutral UBS AG
10:59 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
10:58 VINCI Buy UBS AG
10:53 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
10:50 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
10:49 Novo Nordisk Neutral UBS AG
10:49 KSB Buy Warburg Research
09:39 Verbund neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:34 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
09:34 PUMA Hold Deutsche Bank AG
09:34 TUI Buy Deutsche Bank AG
09:33 Alstom Buy Deutsche Bank AG
09:26 Nike Outperform RBC Capital Markets
09:07 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
09:06 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
09:02 adidas Outperform RBC Capital Markets
09:02 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
09:00 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
08:57 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
08:56 Hermès Outperform RBC Capital Markets
08:56 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
08:55 freenet Buy Deutsche Bank AG
08:54 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
08:54 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
08:54 RWE Outperform RBC Capital Markets
08:46 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
