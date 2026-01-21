Novartis Aktie
|122,65EUR
|0,25EUR
|0,20%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 95 auf 104 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst James Quigley passte seine Schätzungen am Mittwoch an jüngste Währungsbewegungen und produktspezifische Neubewertungen an. Die Aktien der Schweizer seien im Branchenvergleich teuer und die Risiken blieben hoch vor einem bewegten Jahr./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Sell
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
104,00 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
113,96 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-8,74%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
113,96 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,74%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
09:29
|Börse Zürich in Rot: SLI liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Zürich in Rot: SMI zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
20.01.26
|Zurückhaltung in Zürich: SMI zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
20.01.26
|Börse Zürich in Rot: SMI verbucht Verluste (finanzen.at)
|
20.01.26
|DAVOS: Novartis-Chef erwartet keine neuen Zollschwierigkeiten (dpa-AFX)
|
19.01.26
|Verluste in Zürich: SMI zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
19.01.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
19.01.26
|Börse Zürich in Rot: SMI verliert am Montagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AG
|16.01.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.12.25
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|12.09.25
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|122,85
|0,37%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:14
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|14:13
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14:13
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|14:12
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:55
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:55
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|13:54
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:53
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|13:53
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:52
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:44
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|13:33
|RHI Magnesita buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:02
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:54
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|12:52
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|GSK Neutral
|UBS AG
|12:35
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:35
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:27
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|12:15
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|11:44
|DocMorris Sell
|UBS AG
|11:44
|Alstom Neutral
|UBS AG
|11:43
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|11:41
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|11:36
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|10:59
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:58
|VINCI Buy
|UBS AG
|10:53
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:49
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|10:49
|KSB Buy
|Warburg Research
|09:39
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:34
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|09:34
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:34
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|09:33
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|09:07
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:06
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|09:02
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:02
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:57
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|08:56
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|08:56
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|08:55
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|08:54
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|08:54
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|08:54
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|08:46
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research