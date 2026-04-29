FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 135 Franken auf "Buy" belassen. Die Stimmung habe sich im Laufe des Tages aufgehellt, schrieb Emmanuel Papadakis am Dienstag in seinem zweiten Kommentar zu enttäuschenden Quartalszahlen. Vermutlich herrsche die Hoffnung, dass das erste Quartal der Tiefpunkt sei. Entscheidend für die mittelfristige Entwicklung werde, was im zweiten Halbjahr passiere./rob/ag/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 08:03 / CET



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