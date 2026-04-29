Novartis Aktie

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Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

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29.04.2026 10:30:13

Novartis Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 135 Franken auf "Buy" belassen. Die Stimmung habe sich im Laufe des Tages aufgehellt, schrieb Emmanuel Papadakis am Dienstag in seinem zweiten Kommentar zu enttäuschenden Quartalszahlen. Vermutlich herrsche die Hoffnung, dass das erste Quartal der Tiefpunkt sei. Entscheidend für die mittelfristige Entwicklung werde, was im zweiten Halbjahr passiere./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Buy
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
135,00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
113,46 CHF 		Abst. Kursziel*:
18,98%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
115,90 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
16,48%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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