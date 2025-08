Apple-Aktie fester: Apple setzt mehr um und verdient mehr

Der iPhone-Hersteller Apple hat sich in die Bücher schauen lassen. So ist die Bilanz für das abgelaufene Geschäftsquartal ausgefallen

Apple hat im dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2025, das am 30. Juni endete, eine Gewinnsteigerung verbucht. Der Gewinn je Aktie blief sich im Berichtszeitraum auf 1,57 US-Dollar und lag damit über der Konsensschätzung von 29 Analysten, die ein EPS von 1,43 US-Dollar erwartet hatten. Im Vorjahresviertel hatte der Konzern unter der Leitung von Tim Cook noch einen Gewinn je Aktie in Höhe von 1,40 US-Dollar erwirtschaftet. Im vergangenen Vierteljahr konnte Apple somit die Belastung durch die Trump-Zölle locker verdauen. Der Konzern verdiente insgesamt 23,43 Milliarden Dollar (20,5 Mrd. Euro) und damit rund 8,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Der Umsatz des iKonzerns belief sich im abgelaufenen Quartal auf 94 Milliarden US-Dollar, nachdem im Vorjahreszeitraum 85,78 Milliarden US-Dollar umgesetzt wurden. Die Analysten waren in ihren Prognosen für Apples Quartalsumsatz durchschnittlich von einem Wert von 89,18 Milliarden US-Dollar augegangen. Das Umsatzplus von zehn Prozent war der stärkste Anstieg in einem Quartal seit 2021.

Apple bereit für KI-Zukäufe jeder Größe

Apple zeigt sich nach einem Rückschlag bei Künstlicher Intelligenz offen auch für große Zukäufe, um schneller zur Konkurrenz aufzuschließen. Der iPhone-Konzern musste eine KI-Version seiner Sprachassistentin Siri ins kommende Jahr verschieben. Unter anderem Google beeilt sich unterdessen, seine KI-Software Gemini tief in Android -Smartphones etwa von Apples Erzrivalen Samsung einzubetten.

Apple-Chef Tim Cook sagte nun, der Konzern sei "sehr offen" für Übernahmen, mit denen man schneller vorankommen würde. Auch wenn Apple meist kleine Unternehmen gekauft habe, "sind wir nicht auf eine bestimmte Größe fixiert", betonte er. Derzeit habe man aber nichts dazu anzukündigen. Insgesamt sei Apple gerade dabei, die KI-Investitionen "erheblich" zu erhöhen, sagte Cook.

Wen könnte Apple kaufen?

Dem Finanzdienst Bloomberg zufolge erwog Apple bereits Gebote für die KI-Firmen Perplexity und Mistral. Sie spielen in einer Milliarden-Liga - Apple hat aber tiefe Taschen. Der bisher größte Zukauf von Apple war die Übernahme der Musikfirma Beats für drei Milliarden Dollar im Jahr 2014. Apple konnte dadurch schneller einen eigenen Streaming-Dienst in Konkurrenz zu Spotify starten.

Angst vor Zoll-Folgen kurbelt Verkäufe an

Beim im Berichtszeitraum erzielten Umsatzplus spielten auch vorgezogene Käufe wegen der Importzölle von US-Präsident Donald Trump eine Rolle. Einige Kunden schlugen aus Angst vor steigenden Preisen lieber schneller zu. Apple habe den Trend im April hauptsächlich bei iPhones und Mac-Computern vor allem in den USA beobachtet, sagte Cook. Apple nimmt an, dass auf den Effekt rund ein Prozentpunkt des Umsatzwachstums zurückgeht.

Zugleich sorgten Trumps Zölle bei Apple im vergangenen Quartal für Zusatzkosten von 800 Millionen Dollar. Das war weniger als die zuvor in Aussicht gestellten 900 Millionen Dollar. Für das laufende Vierteljahr rechnet der Konzern nun mit einer Belastung von 1,1 Milliarden Dollar. Ein zentraler Grund für den erwarteten Anstieg sei, dass man in diesem Quartal traditionell mehr Geschäft mache, sagte Cook.

iPhone-Geschäft um 13 Prozent gewachsen

Apple-Geräte werden größtenteils in Asien gebaut, etwa in China, Indien und Vietnam. Für Einfuhren aus diesen Ländern wurden schrittweise hohe Zölle fällig. Der Großteil der in den USA verkauften iPhones kommt inzwischen aus Indien, statt aus China. Trump forderte weiterhin, dass Apple iPhones in den USA herstellen solle. Experten halten das für kaum machbar, weil sich die Lieferketten über Jahrzehnte nach Asien verlagert hatten.

Das iPhone-Geschäft wuchs im Jahresvergleich um 13 Prozent auf knapp 44,6 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit lediglich gut 40 Milliarden Dollar gerechnet. Das iPhone ist das mit Abstand wichtigste Apple-Produkt. Seit der Markteinführung 2007 wurden mehr als drei Milliarden Geräte verkauft, wie Apple nebenbei mitteilte.

Cook: Keine Welt ohne iPhone

Da man sich mit KI-Software wie ChatGPT unterhalten kann, wird in der Branche immer wieder darüber diskutiert, ob neue Geräte für die Ära Künstlicher Intelligenz Smartphones weniger relevant machen werden. Cook legte sich nun fest: Es sei schwierig, sich eine Zukunft ohne das iPhone vorzustellen. Neuartige Geräte würden es eher ergänzen und nicht ersetzen, sagte er zuvor.

Die an der NASDAQ notierte Apple-Aktie reagiert vorbörslich zeitweise mit Gewinnen von 1,74 Prozent bei 211,18 US-Dollar.

