Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
21.11.2025 22:25:46
Apple Breaks A Record And It Has Nothing To Do With The iPhone 17
This article Apple Breaks A Record And It Has Nothing To Do With The iPhone 17 originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten
|
21.11.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
20.11.25
|Apple will need to move on from the Tim Cook gravy train (Financial Times)
|
20.11.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
19.11.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Mittwochmittag in Rot (finanzen.at)
|
18.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Apple von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.11.25
|NYSE-Handel So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
17.11.25
|Montagshandel in New York: Dow Jones pendelt um Vortagesschluss (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwache Performance in New York: Dow Jones beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.mehr Analysen
|21.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.11.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|10.11.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.11.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|10.11.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Apple Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.11.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|10.11.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|19 930,00
|0,40%
|Apple Inc.
|235,65
|1,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Am heimischen Aktienmarkt waren am Freitag Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt kämpfte ebenso mit Abgaben. Die Wall Street verzeichnete Gewinne. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.