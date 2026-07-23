Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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23.07.2026 18:27:00
Apple drängt mit Karten-SDK ins Auto: Ford erster Partner
Autohersteller können Apple Maps in ihr Bordsystem integrieren, auch für assistiertes Fahren. Erster Partner ist Ford, Apple sammelt mehr Eyeballs für Werbung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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