Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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21.04.2026 17:42:13

Apple Is Losing Its CEO, Not Its Trump Whisperer

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Apple Inc. 233,00 -0,41% Apple Inc.

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