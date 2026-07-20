Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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20.07.2026 10:52:00
Apple Music wird in Deutschland teurer
Apple macht seinen populären Musikstreamingdienst teurer, Deutschland inklusive. iCloud+ ist in anderen Regionen betroffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Apple Inc.
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20.07.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
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20.07.26
|Verluste in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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20.07.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 in der Gewinnzone (finanzen.at)
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20.07.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
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20.07.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schwächer (finanzen.at)
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20.07.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones beginnt die Montagssitzung im Minus (finanzen.at)
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17.07.26
|AKTIEN IM FOKUS 2 : Apple zeitweise wieder wertvollstes Unternehmen vor Nvidia (dpa-AFX)
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17.07.26
|Apple briefly leapfrogs Nvidia as world’s most valuable company (Financial Times)
Analysen zu Apple Inc.
|16.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|09.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|26 300,00
|1,31%
|Apple Inc.
|286,25
|-1,89%
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