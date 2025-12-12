Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
12.12.2025 12:44:00
Apple-Pay-Ersatz: Volksbanken starten NFC-Zahlungen auf dem iPhone
Die VR-Banking-App erlaubt nun kontaktloses Bezahlen mit der Girocard auf dem iPhone. Der Start erfolgt mit Verzögerung bei ersten Instituten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
