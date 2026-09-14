Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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14.09.2026 14:44:53
Apple Stock Trending Up with Spotlight on Foldable iPhone Duo
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Nachrichten zu Apple Inc.
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|Öl, Nasdaq 100, DAX, Nvidia, AMD, Marvell, ASML, Infineon - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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|Dow Jones aktuell: Zum Start Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
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|Apple-Aktie ein Tag nach Vorstellung des iPhone-Duo gesucht (dpa-AFX)
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10.09.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
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|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
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10.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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10.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: So performt der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)