Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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06.05.2026 10:56:00
Apple streicht weitere RAM-Konfigurationen beim Mac mini und Mac Studio
Apple hat einige bisher vorhandene RAM-Ausbaustufen bei seinen beiden kompakten Desktop-Macs gestrichen. Schon zuvor gab es Einschränkungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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