Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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18.09.2026 16:55:43
Arm vs. Intel: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?
As the era of artificial intelligence matures, the hardware powering our world undergoes a massive transition. Investors are weighing the high-growth efficiency of Arm (NASDAQ:ARM) against the ambitious turnaround efforts of Intel (NASDAQ:INTC).
Arm licenses energy-efficient chip designs to nearly every major smartphone manufacturer, while Intel remains a titan in PC and data center processors. These two companies are increasingly clashing as Arm enters the server market and Intel opens its factories to outside designers, creating a complex choice for everyday investors.
Arm designs the underlying compute platform for billions of electronic devices. Rather than making chips itself, it licenses its intellectual property to chipmakers and earns royalties for every unit sold. This business model allows the company to maintain high profitability without the massive expenses required to build and operate manufacturing plants.
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Nachrichten zu Intel Corp.
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17.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
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17.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
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17.09.26
|NYSE-Handel: S&P 500 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
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17.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
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17.09.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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17.09.26
|Donnerstagshandel in New York: So steht der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
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17.09.26
|Börse New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
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17.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|34 780,00
|7,68%
|Intel Corp.
|94,42
|-0,80%
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