AstraZeneca Aktie

AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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03.08.2026 18:24:25

AstraZeneca investors raise concerns over mega-merger talks

Shareholders question looming patent cliff and antitrust risks in potential $400bn tie-up with Bristol Myers SquibbWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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