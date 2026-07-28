FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Astrazeneca nach Quartalszahlen von 16400 auf 15600 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die operative Entwicklung des Pharmakonzerns sei planmäßig verlaufen, schrieb Elmar Kraus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der neue faire Wert reflektiere die Anpassung seines Bewertungsmodells und seine reduzierten Prognosen./rob/edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 11:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 12:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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