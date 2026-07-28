AstraZeneca Aktie

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AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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28.07.2026 13:28:09

AstraZeneca Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Astrazeneca nach Quartalszahlen von 16400 auf 15600 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die operative Entwicklung des Pharmakonzerns sei planmäßig verlaufen, schrieb Elmar Kraus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der neue faire Wert reflektiere die Anpassung seines Bewertungsmodells und seine reduzierten Prognosen./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 11:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 12:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Kaufen
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
150,10 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
127,50 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Elmar Kraus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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