AstraZeneca Aktie

138,60EUR -9,00EUR -6,10%
AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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03.08.2026 10:05:04

AstraZeneca Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Angesichts des starken Wachstums und der Innovationen des Pharmaherstellers mache ihn die mögliche Aussicht auf eine Übernahme des US-Kontrahenten Bristol-Myers Squibb (BMS) perplex, schrieb Analyst Michael Leuchten von der US-Bank Jefferies in einer ersten Reaktion. Ein Zusammenschluss mit AstraZeneca würde BMS den Zugang zu einem schneller wachsenden Portfolio und einer vielversprechenderen Pipeline ermöglichen, insbesondere in den Bereichen Onkologie und seltene Krankheiten. Astrazeneca könnte dagegen von den kurz- bis mittelfristigen Cashflows aus dem bestehenden Portfolio von BSM profitieren. Ihm erschließe sich jedoch nicht ganz, welchen offensichtlichen Nutzen dies für die Aktionäre von Astrazenca hätte angesichts von sich verwässernden Wachstumsaussichten./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
175,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
138,90 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
118,68 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

AstraZeneca PLC 138,25 -6,33% AstraZeneca PLC

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09:50 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:50 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
09:50 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
09:48 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
09:47 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:46 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:45 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:44 Siemens Hold Deutsche Bank AG
09:13 Siltronic Buy UBS AG
07:47 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:46 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Saint-Gobain Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
31.07.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 OMV Underperform RBC Capital Markets
31.07.26 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Apple Neutral UBS AG
31.07.26 Microsoft Buy UBS AG
31.07.26 Amazon Buy UBS AG
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31.07.26 Amazon Kaufen DZ BANK
31.07.26 Microsoft Kaufen DZ BANK
31.07.26 AXA Halten DZ BANK
31.07.26 Sanofi Neutral UBS AG
31.07.26 ING Group Buy UBS AG
31.07.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
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31.07.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
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31.07.26 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
31.07.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
31.07.26 Danone Buy UBS AG
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31.07.26 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
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31.07.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
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31.07.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
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