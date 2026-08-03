AstraZeneca Aktie
|138,60EUR
|-9,00EUR
|-6,10%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Angesichts des starken Wachstums und der Innovationen des Pharmaherstellers mache ihn die mögliche Aussicht auf eine Übernahme des US-Kontrahenten Bristol-Myers Squibb (BMS) perplex, schrieb Analyst Michael Leuchten von der US-Bank Jefferies in einer ersten Reaktion. Ein Zusammenschluss mit AstraZeneca würde BMS den Zugang zu einem schneller wachsenden Portfolio und einer vielversprechenderen Pipeline ermöglichen, insbesondere in den Bereichen Onkologie und seltene Krankheiten. Astrazeneca könnte dagegen von den kurz- bis mittelfristigen Cashflows aus dem bestehenden Portfolio von BSM profitieren. Ihm erschließe sich jedoch nicht ganz, welchen offensichtlichen Nutzen dies für die Aktionäre von Astrazenca hätte angesichts von sich verwässernden Wachstumsaussichten./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
175,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
138,90 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
118,68 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
Analysen zu AstraZeneca PLC
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|28.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|07:47
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|28.07.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|138,25
|-6,33%
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|10:05
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|09:52
|Philips Neutral
|UBS AG
|09:51
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|09:51
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:50
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:50
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:50
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:47
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:45
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Siltronic Buy
|UBS AG
|07:47
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Saint-Gobain Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|AXA Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|31.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|31.07.26
|Danone Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|31.07.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets