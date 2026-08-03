NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Einen Zeitungsbericht über ein Zusammengehen des britischen Pharmakonzerns mit Bristol-Myers Squibb nannte Richard Vosser in einer Einschätzung am Montag überraschend. Er rechne bislang damit, das Astrazeneca das für 2030 gesetzte Umsatzziel von 80 Milliarden US-Dollar aus eigener Kraft erreichen kann. Die Pipeline sei ausreichend gefüllt, um auch darüber hinaus Wachstum zu erzeugen./rob/bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 01:14 / BST



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