AstraZeneca Aktie
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WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Einen Zeitungsbericht über ein Zusammengehen des britischen Pharmakonzerns mit Bristol-Myers Squibb nannte Richard Vosser in einer Einschätzung am Montag überraschend. Er rechne bislang damit, das Astrazeneca das für 2030 gesetzte Umsatzziel von 80 Milliarden US-Dollar aus eigener Kraft erreichen kann. Die Pipeline sei ausreichend gefüllt, um auch darüber hinaus Wachstum zu erzeugen./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 01:14 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
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Unternehmen:
AstraZeneca PLC
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
160,00 £
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
143,85 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
126,32 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Richard Vosser
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KGV*:
-
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