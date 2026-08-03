AstraZeneca Aktie

143,00EUR -4,60EUR -3,12%
AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.08.2026 07:47:11

AstraZeneca Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Einen Zeitungsbericht über ein Zusammengehen des britischen Pharmakonzerns mit Bristol-Myers Squibb nannte Richard Vosser in einer Einschätzung am Montag überraschend. Er rechne bislang damit, das Astrazeneca das für 2030 gesetzte Umsatzziel von 80 Milliarden US-Dollar aus eigener Kraft erreichen kann. Die Pipeline sei ausreichend gefüllt, um auch darüber hinaus Wachstum zu erzeugen./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 01:14 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
160,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
143,85 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
126,32 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

mehr Nachrichten