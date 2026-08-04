AstraZeneca Aktie

137,05EUR -1,20EUR -0,87%
AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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04.08.2026 11:27:19

AstraZeneca Sell

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Analyst Emmanuel Papadakis verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf die negative Marktreaktion nach einem Bericht der "Financial Times" über Gespräche mit Brystol-Meyer-Squibb über eine Fusion. Er könne die Beweggründe für einen solchen Deal nachvollziehen und hält ihn für finanziell attraktiv. Zugleich adressierte er aber auch die Sorgen vor einer strategischen Verwässerung./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Sell
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
115,00 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
137,45 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
117,34 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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29.07.26 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

AstraZeneca PLC 137,05 -0,87% AstraZeneca PLC

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12:43 London Stock Exchange Buy UBS AG
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12:37 AstraZeneca Buy UBS AG
12:37 Continental Buy UBS AG
12:36 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:31 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG
12:31 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:27 Diageo Outperform Bernstein Research
12:24 Befesa Hold Deutsche Bank AG
12:18 Stabilus Buy Warburg Research
12:17 MTU Aero Engines Hold Warburg Research
12:16 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
12:15 Lufthansa Buy UBS AG
12:14 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
12:07 Zalando Buy UBS AG
11:53 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:29 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
11:28 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
11:27 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
11:26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
11:26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
11:25 HSBC Holdings Hold Jefferies & Company Inc.
10:45 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
10:43 Continental Market-Perform Bernstein Research
10:34 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
10:33 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:33 HUGO BOSS Neutral UBS AG
10:32 BP Outperform RBC Capital Markets
10:28 Enel Kaufen DZ BANK
10:14 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
10:06 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
09:38 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
09:31 Zalando Buy Deutsche Bank AG
09:30 Beiersdorf Equal Weight Barclays Capital
09:29 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
09:27 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
09:18 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:15 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
09:15 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:51 HSBC Holdings Neutral UBS AG
08:44 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:43 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:43 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:34 Unilever Outperform Bernstein Research
08:30 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
08:29 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
08:29 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
08:15 Schneider Electric Buy Goldman Sachs Group Inc.
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