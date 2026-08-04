AstraZeneca Aktie
|137,05EUR
|-1,20EUR
|-0,87%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Analyst Emmanuel Papadakis verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf die negative Marktreaktion nach einem Bericht der "Financial Times" über Gespräche mit Brystol-Meyer-Squibb über eine Fusion. Er könne die Beweggründe für einen solchen Deal nachvollziehen und hält ihn für finanziell attraktiv. Zugleich adressierte er aber auch die Sorgen vor einer strategischen Verwässerung./ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Sell
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
115,00 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
137,45 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
117,34 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
12:26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:28
|Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
03.08.26
|AstraZeneca and Bristol-Myers: when Big Pharma isn’t big enough (Financial Times)
|
03.08.26
|AstraZeneca investors raise concerns over mega-merger talks (Financial Times)
|
03.08.26
|Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.08.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
03.08.26
|ROUNDUP 2/Kreise: Astrazeneca prüft Mega-Fusion mit Bristol Myers Squibb (dpa-AFX)
|
03.08.26
|Gute Stimmung in Europa: Am Nachmittag Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|12:37
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|11:27
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|12:37
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|11:27
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|12:37
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|03.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|11:27
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|137,05
|-0,87%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:18
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:02
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|12:43
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|12:42
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|12:37
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|12:37
|Continental Buy
|UBS AG
|12:36
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:31
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:31
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:27
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|12:24
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|12:17
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|12:16
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|12:15
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|12:14
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:07
|Zalando Buy
|UBS AG
|11:53
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:29
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|11:28
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:45
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:43
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|10:34
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:33
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:33
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10:32
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10:28
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|10:14
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|09:38
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|09:29
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|09:27
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|09:18
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:15
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|09:15
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|08:44
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:34
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|08:30
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:29
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:15
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.