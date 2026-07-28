FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Die Quartalsbilanz des britischen Pharmakonzerns sei vergleichsweise ereignislos gewesen, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Viele Nachrichten zur Produkt-Pipeline seien summa summarum neutral zu werten./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.