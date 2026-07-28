AstraZeneca Aktie
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WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Die Quartalsbilanz des britischen Pharmakonzerns sei vergleichsweise ereignislos gewesen, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Viele Nachrichten zur Produkt-Pipeline seien summa summarum neutral zu werten./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Sell
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Unternehmen:
AstraZeneca PLC
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
115,00 £
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Rating jetzt:
Sell
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Kurs*:
150,10 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Sell
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Kurs aktuell:
127,46 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
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KGV*:
-
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