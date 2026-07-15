AstraZeneca Aktie
|145,95EUR
|1,90EUR
|1,32%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Das einlizensierte Lungenkrebsmedikament Zegfrovy überlappe sich teilweise mit dem aktuellen Erfolgsgaranten der Briten, Tagrisso, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. In Tagrisso stecke aber auch das größte Patentproblem Anfang der kommenden Dekade. Aktuell fehle ein vertrauenswürdiger Ersatz. Auch Zegfrovy biete diesen nicht, allerdings die Aussicht auf eine teilweise Kompensation. Letztlich hält Papadakis den Deal also für leicht positiv./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Sell
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
115,00 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
145,65 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
124,42 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
12:27
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 am Mittwochmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
14.07.26
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
14.07.26
|Handel in Europa: So performt der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
13.07.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
13.07.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
13.07.26