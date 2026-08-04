AstraZeneca Aktie

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WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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04.08.2026 12:37:17

AstraZeneca Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 17600 Pence belassen. Analyst Matthew Weston zeigte sich in einer Studie Dienstag überrascht von Berichten über eine Übernahme von Bristol-Myers durch den britischen Pharmariesen. Die Geschichte habe gezeigt, dass Mega-Deals im Pharmasektor eine Stagnation von Forschung und Entwicklung nach sich ziehen. Investoren könnten sich nun fragen, wie sehr das Management von Astrazeneca der eigenen Pipeline traut./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 12:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
176,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
137,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
117,32 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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