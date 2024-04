ATX-Titel Wienerberger-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wienerberger von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Wienerberger-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das Wienerberger-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 20,74 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 482,160 Wienerberger-Papiere. Die gehaltenen Wienerberger-Papiere wären am 19.04.2024 15 795,56 EUR wert, da der Schlussstand 32,76 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 57,96 Prozent vermehrt.

Wienerberger wurde am Markt mit 3,45 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

