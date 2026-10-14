Austrian Airlines Aktie
WKN: 62015 / ISIN: AT0000620158
|
14.10.2026 14:26:49
AUA-Mutter Lufthansa kann bei Portugals Airline Tap einsteigen
Der deutsche Luftfahrt-Konzern Lufthansa kann 44,9 Prozent der portugiesischen Fluggesellschaft Tap übernehmen. Das hat Portugals Regierung heute verkündetWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Austrian Airlines AG
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Austrian Airlines AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
|7,15
|0,70%
|Lufthansa AG
|7,19
|1,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen belasten: Dow freundlich -- ATX deutlich schwächer -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex ebenfalls aufwärts tendiert. Der Dow legt im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.