Aufschläge in London: Börsianer lassen FTSE 100 steigen

Um 15:41 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,34 Prozent stärker bei 8 263,16 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,513 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 235,23 Punkte an der Kurstafel, nach 8 235,23 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Mittwoch bei 8 288,72 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 230,68 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der FTSE 100 bereits um 1,16 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, notierte der FTSE 100 bei 8 252,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2024, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 428,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2023, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 507,15 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,01 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 404,08 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Flutter Entertainment (+ 12,18 Prozent auf 164,40 GBP), Entain (+ 5,09 Prozent auf 6,11 GBP), The Berkeley Group (+ 3,61 Prozent auf 53,15 GBP), Taylor Wimpey (+ 3,12 Prozent auf 1,63 GBP) und Barratt Developments (+ 2,76 Prozent auf 5,44 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Rio Tinto (-1,91 Prozent auf 48,35 GBP), Beazley (-1,77 Prozent auf 7,21 GBP), Anglo American (-1,14 Prozent auf 22,06 GBP), Pearson (-0,68 Prozent auf 10,29 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (-0,65 Prozent auf 76,00 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 33 630 196 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 231,159 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,61 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at