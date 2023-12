Aufschläge in Wien: ATX Prime zum Start im Plus

Um 09:12 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,11 Prozent stärker bei 1 709,19 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,005 Prozent fester bei 1 707,36 Punkten in den Freitagshandel, nach 1 707,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 709,20 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 705,08 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,957 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 22.11.2023, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 632,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.09.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 596,24 Punkten auf. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 22.12.2022, bei 1 559,40 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 7,92 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 1 789,53 Punkte. 1 513,39 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 1,33 Prozent auf 4,58 EUR), OMV (+ 1,12 Prozent auf 39,62 EUR), PORR (+ 0,47 Prozent auf 12,80 EUR), Telekom Austria (+ 0,39 Prozent auf 7,63 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,38 Prozent auf 26,20 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Kapsch TrafficCom (-1,33 Prozent auf 8,88 EUR), Polytec (-0,99 Prozent auf 3,50 EUR), AT S (AT&S) (-0,69 Prozent auf 26,04 EUR), Semperit (-0,68 Prozent auf 14,60 EUR) und Lenzing (-0,55 Prozent auf 36,40 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 47 599 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 29,357 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,18 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,04 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

