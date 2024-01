Aufschläge in Wien: Börsianer lassen ATX mittags steigen

Mit dem ATX geht es am Donnerstagmittag aufwärts.

Um 12:09 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,30 Prozent stärker bei 3 337,16 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 112,970 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,012 Prozent höher bei 3 327,44 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 327,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 317,76 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 337,25 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der ATX bereits um 1,81 Prozent. Vor einem Monat, am 18.12.2023, wurde der ATX mit 3 364,36 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 18.10.2023, wies der ATX einen Wert von 3 105,76 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.01.2023, betrug der ATX-Kurs 3 341,94 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 2,19 Prozent zurück. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 448,16 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 305,62 Zähler.

Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit BAWAG (+ 1,67 Prozent auf 46,40 EUR), Raiffeisen (+ 0,88 Prozent auf 19,53 EUR), OMV (+ 0,69 Prozent auf 38,11 EUR), Andritz (+ 0,65 Prozent auf 54,05 EUR) und voestalpine (+ 0,53 Prozent auf 26,64 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Österreichische Post (-1,26 Prozent auf 31,30 EUR), EVN (-1,14 Prozent auf 25,95 EUR), Telekom Austria (-0,62 Prozent auf 7,99 EUR), Wienerberger (-0,50 Prozent auf 27,86 EUR) und CA Immobilien (-0,50 Prozent auf 30,05 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 112 985 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 27,342 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAWAG-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

