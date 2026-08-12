Sixt Aktie

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WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326

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Analysen im Fokus 12.08.2026 23:18:00

Ausblick: Sixt gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausblick: Sixt gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Analysten haben ihre Prognosen für die Sixt-Bilanz abgegeben.

Sixt SE St wird am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,04 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,25 Prozent auf 1,16 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,08 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,87 EUR, gegenüber 6,08 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 4,53 Milliarden EUR im Vergleich zu 4,28 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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