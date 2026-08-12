Sixt Aktie
WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
|Analysen im Fokus
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12.08.2026 23:18:00
Ausblick: Sixt gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Sixt SE St wird am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,04 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,25 Prozent auf 1,16 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,08 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,87 EUR, gegenüber 6,08 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 4,53 Milliarden EUR im Vergleich zu 4,28 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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