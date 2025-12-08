Auto Trader Group Aktie
WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23
|Analystenmeinung
|
08.12.2025 11:42:39
AUTO1-Aktie erholt sich: Kaufempfehlung von Jeffries
Analyst Giles Thorne von der US-Investmentbank Jefferies nahm die Bewertung von AUTO1 mit dem Votum "Buy" auf und attestiert dem Kurs mit einem Kursziel von 34 Euro ein Aufwärtspotenzial von um die 40 Prozent. Bei AUTO1 handele es sich um eine paneuropäische Handelsplattform für Autohändler, Autobesitzer und Käufer mit langfristigen Wachstumschancen.
Die Aktien europäischer Autohändler waren zuletzt stark unter Druck geraten. Papiere der französischen Aramis (Aramis Group) fielen am Donnerstag auf den tiefsten Stand seit August 2024. Anteile der britischen Auto Trader (Auto Trader Group) rutschten gar auf ein Tief seit November 2023. Während beide Aktien im Börsenjahr 2025 deutlich verloren haben, liegen AUTO1 trotz der jüngsten Verluste noch mit fast 60 Prozent im Plus.
/bek/men
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Auto Trader Group PLCmehr Nachrichten
|
04.12.25
|Gewinne in London: FTSE 100 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.12.25
|LSE-Handel: FTSE 100 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.12.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 liegt im Plus (finanzen.at)
|
04.12.25
|FTSE 100-Titel Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Auto Trader Group von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
02.12.25
|Pluszeichen in London: FTSE 100 mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.11.25
|FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Auto Trader Group von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
25.11.25
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
25.11.25
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Auto Trader Group PLCmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Auto Trader Group PLC
|6,65
|-2,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.