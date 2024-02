Barclays Capital bescheinigt Overweight für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 441 Euro belassen. Die operativen Trends in der Versicherungsbranche seien unverändert und wenig inspirierend, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Nach der US-Berichtssaison dürften die Risikoreserven stärker in den Fokus rücken. Spielraum für positive Kursbewegungen dürften vor allem Kapitalrückflüsse mit sich bringen. Munich Re sei diesbezüglich am besten positioniert.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:07 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 401,40 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 9,87 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 53 086 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft. Auf Jahressicht 2024 stieg der Anteilsschein um 7,0 Prozent. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q4 2023 wird für den 27.02.2024 terminiert.

