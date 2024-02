Barclays Capital mit Investmenttipp: Equal Weight-Note für BASF-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Der Chemiekonzern erwarte, dass die Verbesserung des operativen Ergebnisses in diesem Jahr zunächst von der Nachfrage und dann von den Margen getragen werde, schrieb Analyst Alex Stewart in einer am Montag vorliegenden Studie. Sollte jedoch ersteres nicht eintreten, sei es unwahrscheinlich, dass das Zweite folge. Stewart sieht eine erhebliche Unsicherheit, was das Tempo der Erholung betrifft.

Aktienauswertung: Die BASF-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 08:38 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 46,98 EUR nach oben. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 21,33 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3 174 BASF-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2024 fiel die Aktie um 3,5 Prozent zurück. Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2024 / 12:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2024 / 12:43 / GMT





