Strategische Überprüfung 16.12.2025 15:43:41

BASF-Aktie fester: Veräußerung von Geschäft für optische Aufheller an Catexel

BASF-Aktie fester: Veräußerung von Geschäft für optische Aufheller an Catexel

Der Chemieriese BASF verkauft im Zuge der laufenden strategischen Überprüfung des Portfolios sein Geschäft für optische Aufheller an das Spezialchemieunternehmen Catexel.

Die Übernahme soll im ersten Quartal nächsten Jahres über die Bühne gehen, wie beide Seiten mitteilten. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Das jetzt verkaufte Geschäft mit 80 Mitarbeitern und einer Produktionsstätte in Monthey in der Schweiz ist derzeit Teil des BASF-Unternehmensbereichs Care Chemicals.

Catexel, ein Hersteller von Waschmittelrohstoffen, ist Teil der privat geführten luxemburgischen International Chemical Investors Group (ICIG). Das Unternehmen erweitert mit dem Zukauf nach eigenen Angaben sein Portfolio.

Die BASF-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,58 Prozent höher bei 44,95 Euro.

DOW JONES

