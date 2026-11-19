Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach eingestellten Übernahmebemühungen um Evonik auf "Outperform" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Trotz der Absage sei er nicht überzeugt davon, dass die Verhandlungen beendet seien, schrieb James Hooper in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts des Evonik-Kurseinbruchs nach der Absage und der Möglichkeit eines höheren Angebots könnten die Evonik-Aktionäre ihren Vorstand erneut an den Verhandlungstisch schicken.

Aktienauswertung: Die BASF-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 17:27 Uhr ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 50,80 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 16,14 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 572 668 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein stieg seit Beginn des Jahres 2026 um 19,2 Prozent. Die Ergebnisse für Q4 2026 dürfte BASF am 26.02.2027 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 15:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 15:11 / UTC



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