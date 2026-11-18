BASF Aktie
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WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Underperform" belassen. Der Kapitalmarkttag am 24. November dürfte sich auf den Agrarbereich konzentrieren, schrieb Priyanka Patel in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Sie erinnerte daran, dass die Ludwigshafener für diesen Bereich mit einem operativen Ergebnisziel von 2,35 bis 2,6 Milliarden Euro für 2028 klar über dem Konsens und ihrer Prognose von 2,1 Milliarden Euro liegen./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 20:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 20:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Underperform
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
52,65 €
|
Abst. Kursziel*:
-16,43%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
52,07 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,50%
|
Analyst Name::
Priyanka Patel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BASF
|
17.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
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17.11.26
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17.11.26
|DAX aktuell: DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste (finanzen.at)
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17.11.26
|BASF eruiert mit Evonik-Stakeholdern Konditionen für akzeptables Kaufangebot - Agentur (Dow Jones)
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17.11.26
|AKTIE IM FOKUS: Evonik an MDax-Spitze - Kreise: BASF bereitet besseres Gebot vor (dpa-AFX)
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17.11.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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16.11.26
|EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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16.11.26
|EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information (EQS Group)
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|29.10.26
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|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
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|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
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|UBS AG
|29.10.26
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|BASF Outperform
|Bernstein Research
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|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
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|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
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|10.11.26
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|29.10.26
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|29.10.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
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|26.10.26
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Aktien in diesem Artikel
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|17.11.26
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|17.11.26
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|17.11.26
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|17.11.26
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|Fresenius Overweight
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|17.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
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|17.11.26
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|Bernstein Research
|17.11.26
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|Bernstein Research
|17.11.26
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|17.11.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
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|17.11.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|KWS SAAT Kaufen
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|Vodafone Group Halten
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|Infineon Outperform
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