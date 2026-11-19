BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
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19.11.2026 15:46:00
BASF sagt Evonik-Übernahme ab
Der Chemieriese BASF wird Evonik nicht übernehmen. Der Vorstand von Evonik habe nach einer weiteren Aufstockung des Angebots tiefergehende Gespräche verweigert, heißt es aus Ludwigshafen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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