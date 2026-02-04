Bayer-Aktie im Aufwind? Analysten zeigen sich optimistisch

• JP Morgan und Goldman Sachs stuften die Aktie auf "Kaufen" ein• Analysten zuversichtlich• Krebsmedikament Nubeqa nun auch in China zugelassen

Der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer konnte in den letzten Handelstagen leichte Kursgewinne verzeichnen. Am Vortag schloss die Aktie bei 45,27 EUR, was einem Aufschlag von 0,59 Prozent entspricht. Und auch am Mittwoch geht es weiter bergauf: Zeitweise gewinnt der Anteilsschein Im XETRA-Handel 0,80 Prozent auf 45,63 Euro.

Analysten sehen erhebliches Aufwärtspotential

Führende Finanzanalysten zeigen sich überraschend optimistisch. Die US-Investmentbank JPMorgan Chase & Co. stufte die Bayer-Aktie am 2. Februar 2026 auf "Overweight" ein - eine klare Kaufempfehlung - und hob das Kursziel auf 50,00 Euro an, was einem Aufwärtspotenzial von 5,26 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht. Auch Goldman Sachs bestätigte seine positive Einschätzung mit einem "Buy"-Rating und erhöhte das Kursziel auf 54,50 Euro, wodurch sich ein noch größeres Aufwärtspotenzial von 14,74 Prozent ergibt.

Krebsmedikament Nubeqa nun auch in China zugelassen

Für Bayer gibt es zudem gute Nachrichten aus China: Das Krebsmedikament Nubeqa ist in China nun auch für eine dritte Indikation zugelassen. Darolutamid kann damit erstmals ohne Chemotherapie eingesetzt werden. Die chinesische Gesundheitsbehörde genehmigte das Präparat in Kombination mit einer Androgendeprivationstherapie zur Behandlung von Männern mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs (mHSPC), wie Bayer am Vortag mitteilte. Für Europa hatte das Unternehmen bereits im vergangenen Sommer die entsprechende Zulassung erhalten.

In China kann Darolutamid nun sowohl mit als auch ohne Chemotherapie angewendet werden. Bayer wies darauf hin, dass die Belastung durch Prostatakrebs in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen sei und die Zahl der Betroffenen weiter zunehmen werde. Der Wirkstoff Darolutamid wird von Bayer gemeinsam mit dem finnischen Pharmaunternehmen Orion entwickelt.

Bleibt Bayer auf Wachstumskurs?

Insgesamt zeigen die jüngsten Entwicklungen, dass Bayer trotz kurzfristiger Kursschwankungen auf einem soliden Fundament steht: Positive Analystenbewertungen und das erweiterte Zulassungsspektrum für Nubeqa in China könnten das Unternehmen auf mittlere Sicht weiter stärken. Anleger behalten daher die Aktie aufmerksam im Blick, während Bayer seine Position sowohl auf dem europäischen als auch auf dem chinesischen Markt ausbaut.

Redaktion finanzen.at