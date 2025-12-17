Beiersdorf-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Sell ein

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Guillaume Delmas rechnet für das vierte Quartal mit einem Wachstum auf vergleichbarer Basis von 4,1 Prozent und sieht sich damit über dem Konsens von 3,5 Prozent. Die Hamburger dürften damit ihre angepassten Ziele erreichen, schrieb er am Dienstagnachmittag. Für 2026 kappte sie ihre Wachstumsschätzungen wegen einer anhaltend gedämpften Entwicklung im Konsumentengeschäft. Die Aktien des Konsumgüterkonzerns seien deutlich teurer als die der europäischen Branchenkonkurrenz.

Aktienanalyse online: Die Beiersdorf-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Beiersdorf-Aktie konnte um 10:56 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 93,66 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Spielraum nach unten von 1,77 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 30 927 Beiersdorf-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2025 um 23,8 Prozent nach unten. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 26.02.2026.

