Beiersdorf Aktie
|93,92EUR
|0,64EUR
|0,69%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Guillaume Delmas rechnet für das vierte Quartal mit einem Wachstum auf vergleichbarer Basis von 4,1 Prozent und sieht sich damit über dem Konsens von 3,5 Prozent. Die Hamburger dürften damit ihre angepassten Ziele erreichen, schrieb er am Dienstagnachmittag. Für 2026 kappte sie ihre Wachstumsschätzungen wegen einer anhaltend gedämpften Entwicklung im Konsumentengeschäft. Die Aktien des Konsumgüterkonzerns seien deutlich teurer als die der europäischen Branchenkonkurrenz./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 14:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Sell
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
92,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
93,52 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,63%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
93,92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,04%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AGmehr Nachrichten
|
15.12.25
|DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Beiersdorf-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
12.12.25
|Analyse: DZ BANK bewertet Beiersdorf-Aktie mit Kaufen in neuer Analyse (finanzen.at)
|
12.12.25
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX fester (finanzen.at)
|
12.12.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
12.12.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Freitagmittag (finanzen.at)
|
12.12.25
|Optimismus in Frankfurt: So steht der DAX am Mittag (finanzen.at)
|
11.12.25
|Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Beiersdorf-Aktie (finanzen.at)
|
10.12.25