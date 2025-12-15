DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Beiersdorf-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Beiersdorf-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 92,06 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Beiersdorf-Aktie investiert hat, hat nun 1,086 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.12.2025 auf 93,44 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 101,50 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1,50 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Beiersdorf eine Marktkapitalisierung von 20,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at