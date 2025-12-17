Beiersdorf Aktie
|93,34EUR
|0,06EUR
|0,06%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 101 auf 99 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst David Hayes liegt mit seiner Wachstumsschätzung für das Nivea-Geschäft im vierten Quartal mit plus 3 Prozent auf vergleichbarer Basis unter dem Konsens, wie er am Dienstag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht schrieb. Innovationen wie Nivea Epigenetics federten die insgesamt maue Nachfrage aber etwas ab./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 17:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
99,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
93,70 €
|
Abst. Kursziel*:
5,66%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
93,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,06%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|93,30
|0,02%
