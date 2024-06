Bernstein Research: Continental-Aktie erhält Underperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental kurz nach der Erstbewertung auf "Underperform" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Analyst Harry Martin beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit erstem Anlegerfeedback. Im Vergleich zu seiner Branchenansicht werde darüber debattiert, welche Schutzbarrieren die Unternehmen haben und warum die Billigkonkurrenz nicht aufholt.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Continental-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 14:33 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 60,94 EUR abwärts. Also weist das Papier noch Abwärtsspielraum von 11,39 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 125 718 Continental-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2024 büßte die Aktie um 17,9 Prozent ein. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert.

