NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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03.09.2026 14:46:00

Better AI Infrastructure Stock: Nvidia vs. AMD

Artificial intelligence (AI) spending shows no signs of slowing as tech companies compete to offer the best AI models and sell advanced computing services to their customers. The latest estimates put AI data center infrastructure spending at around $750 billion this year and more than $1 trillion next year.Two of the undisputed winners in this market are chip companies Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD). Over the past three years, their share prices have soared 341% and 334%, respectively.But which company is the better AI infrastructure stock to own over the long term? Both stocks are worth owning, but Nvidia is likely the best. Here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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NVIDIA Corp. 196,60 1,55% NVIDIA Corp.

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