AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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12.08.2026 04:38:30
Better Buy: AMD Stock or Intel Stock?
AMD (NASDAQ: AMD) and Intel (NASDAQ: INTC) have been two of the hottest semiconductor stocks in the market this year.*Stock prices used were the afternoon prices of Aug. 7, 2026. The video was published on Aug.9, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Intel Corp.
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12.08.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
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12.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 steigt zum Handelsende (finanzen.at)
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12.08.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind (finanzen.at)
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12.08.26
|Freundlicher Handel: So steht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
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12.08.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittwochmittag fester (finanzen.at)
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12.08.26
|Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
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11.08.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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11.08.26
|NYSE-Handel S&P 500 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|12.08.26
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|24.07.26
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|24.07.26
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|Intel Sector Perform
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Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|417,85
|1,80%
|Intel Corp.
|87,45
|4,00%
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