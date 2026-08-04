BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
04.08.2026 21:05:00
BMW: Belästigt Mit Werbung
Unmut macht sich breit unter BMW-Fahrern. Beim Anlassen ihres Fahrzeuges werden sie mit Reklame für einen Sommerfilm bedacht. Kein Bug.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AG
|
17:58
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Ende des Mittwochshandels zurück (finanzen.at)
|
11:15
|BMW: Spider-Man-Werbung auf Autodisplay nervt Fahrer (Spiegel Online)
|
04.08.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
04.08.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
03.08.26
|BMW-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung mit Buy (finanzen.at)
|
03.08.26
|Buy von Deutsche Bank AG für BMW-Aktie (finanzen.at)
|
31.07.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
31.07.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 im Plus (finanzen.at)