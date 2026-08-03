BMW Aktie
|61,04EUR
|1,64EUR
|2,76%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW nach einer Investorenveranstaltung infolge des zweiten Quartals auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Zu den zentralen Diskussionsthemen habe China gehört - mit dem Schwerpunkt auf Markttrends, der Profitabilität und möglichen Wertminderungsrisiken, schrieb Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese Aspekte seien für Investoren im ganzen Autosektor weiterhin von großer Bedeutung./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Buy
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
60,68 €
|
Abst. Kursziel*:
48,32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
61,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,44%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
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