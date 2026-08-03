BMW Aktie

61,04EUR 1,64EUR 2,76%
BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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03.08.2026 14:25:29

BMW Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW nach einer Investorenveranstaltung infolge des zweiten Quartals auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Zu den zentralen Diskussionsthemen habe China gehört - mit dem Schwerpunkt auf Markttrends, der Profitabilität und möglichen Wertminderungsrisiken, schrieb Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese Aspekte seien für Investoren im ganzen Autosektor weiterhin von großer Bedeutung./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Buy
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
60,68 € 		Abst. Kursziel*:
48,32%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
61,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47,44%
Analyst Name::
Tim Rokossa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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