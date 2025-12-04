Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordea von 15,25 auf 15,50 Euro angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die neuen Ziele bis 2030 seien inzwischen eingepreist, schrieben Chris Hallam und Sofie Peterzens in ihrem Branchenausblick auf 2026 vom Donnerstag. Sie bleiben ansonsten recht optimistisch für Europas Banken. Der Fokus der Anleger dürfte sich von Zinsen und Krediten hin zu Wachstum und Effizienz verschieben. Ihrer Einschätzung nach dürfte Ertragswachstum besser operativ gehebelt zu steigenden Eigenkapitalrenditen führen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

