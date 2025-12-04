Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
|15,25EUR
|-0,32EUR
|-2,06%
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
Nordea Bank Abp Registered Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordea von 15,25 auf 15,50 Euro angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die neuen Ziele bis 2030 seien inzwischen eingepreist, schrieben Chris Hallam und Sofie Peterzens in ihrem Branchenausblick auf 2026 vom Donnerstag. Sie bleiben ansonsten recht optimistisch für Europas Banken. Der Fokus der Anleger dürfte sich von Zinsen und Krediten hin zu Wachstum und Effizienz verschieben. Ihrer Einschätzung nach dürfte Ertragswachstum besser operativ gehebelt zu steigenden Eigenkapitalrenditen führen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
15,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
15,50 €
|
Abst. Kursziel*:
0,00
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,64%
|
Analyst Name::
Chris Hallam
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shsmehr Nachrichten
|
12:26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
|
09:30
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
03.12.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
03.12.25
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
03.12.25
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag fester (finanzen.at)
|
03.12.25
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
02.12.25
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
02.12.25
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag in Grün (finanzen.at)