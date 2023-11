Börse Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen

Der STOXX 50 stieg am Donnerstagabend.

Schlussendlich gewann der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,60 Prozent auf 3 907,42 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,023 Prozent leichter bei 3 883,21 Punkten, nach 3 884,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 869,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 910,54 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,797 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.10.2023, notierte der STOXX 50 bei 3 884,21 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 09.08.2023, mit 3 984,02 Punkten bewertet. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 09.11.2022, den Wert von 3 597,93 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2023 bereits um 6,02 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 089,95 Punkte. Bei 3 658,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,71 Prozent auf 32,45 CHF), AstraZeneca (+ 2,62 Prozent auf 104,36 GBP), Siemens (+ 2,37 Prozent auf 133,00 EUR), BASF (+ 2,08 Prozent auf 44,48 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,07 Prozent auf 38,99 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,94 Prozent auf 370,50 EUR), GSK (-0,76 Prozent auf 14,15 GBP), HSBC (-0,69 Prozent auf 6,03 GBP), Novartis (-0,68 Prozent auf 84,30 CHF) und BP (-0,38 Prozent auf 4,75 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 17 673 893 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die Novo Nordisk-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 370,186 Mrd. Euro den größten Anteil.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2023 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die BAT-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

