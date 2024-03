Börse Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus

Schlussendlich herrschte in Europa ein ruhiger Handel.

Der STOXX 50 ging nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 4 373,15 Punkten aus dem Handel. Zuvor ging der STOXX 50 0,289 Prozent schwächer bei 4 364,84 Punkten in den Handel, nach 4 377,51 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 4 361,10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 380,58 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,192 Prozent. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 20.02.2024, bei 4 268,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.12.2023, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 082,18 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 20.03.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 777,94 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,87 Prozent nach oben. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 420,04 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit BASF (+ 2,53 Prozent auf 51,88 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 1,91 Prozent auf 168,02 EUR), Siemens (+ 1,57) Prozent auf 175,76 EUR), National Grid (+ 1,49 Prozent auf 10,57 GBP) und BNP Paribas (+ 1,15 Prozent auf 61,91 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen TotalEnergies (-2,44 Prozent auf 63,25 EUR), Richemont (-2,18 Prozent auf 136,80 CHF), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-1,74 Prozent auf 835,35 EUR), Unilever (-1,45 Prozent auf 38,72 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,23 Prozent auf 448,00 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17 255 275 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 546,527 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die HSBC-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,84 zu Buche schlagen. Mit 10,45 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HSBC-Aktie an.

Redaktion finanzen.at