Börse Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne

Letztendlich ging der STOXX 50 nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 4 377,30 Punkten aus dem Handel. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,122 Prozent auf 4 369,43 Punkte an der Kurstafel, nach 4 374,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 379,41 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 363,82 Zählern.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 19.02.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 276,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.12.2023, stand der STOXX 50 noch bei 4 074,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, bei 3 740,64 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 6,97 Prozent. Bei 4 420,04 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 010,21 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell BASF (+ 3,25 Prozent auf 50,60 EUR), Unilever (+ 3,08 Prozent auf 39,29 GBP), UniCredit (+ 1,93 Prozent auf 33,82 EUR), Allianz (+ 1,82 Prozent auf 271,05 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,75 Prozent auf 453,60 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Siemens (-5,76 Prozent auf 173,04 EUR), Reckitt Benckiser (-4,52 Prozent auf 43,68 GBP), Richemont (-1,55 Prozent auf 139,85 CHF), SAP SE (-1,47 Prozent auf 171,47 EUR) und Diageo (-1,43 Prozent auf 28,28 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 20 162 576 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 540,443 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Santander-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,91 erwartet. Die HSBC-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,30 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at