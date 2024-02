Börse Frankfurt: DAX beendet die Montagssitzung in der Verlustzone

Schlussendlich ging der DAX nahezu unverändert (minus 0,08 Prozent) bei 16 904,06 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,716 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,046 Prozent stärker bei 16 925,97 Punkten in den Handel, nach 16 918,21 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 16 972,62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16 859,00 Punkten.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 05.01.2024, lag der DAX bei 16 594,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, wurde der DAX mit 15 189,25 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, stand der DAX bei 15 476,43 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 0,803 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 17 004,55 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Beiersdorf (+ 3,96 Prozent auf 140,45 EUR), Infineon (+ 3,12 Prozent auf 34,66 EUR), Hannover Rück (+ 2,17 Prozent auf 226,20 EUR), Henkel vz (+ 2,02 Prozent auf 71,64 EUR) und Symrise (+ 1,60 Prozent auf 96,74 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Deutsche Bank (-2,74 Prozent auf 12,47 EUR), Continental (-2,50 Prozent auf 74,06 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,80 Prozent auf 63,18 EUR), Porsche Automobil vz (-1,51 Prozent auf 46,20 EUR) und BMW (-1,44 Prozent auf 96,57 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 10 408 962 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 191,410 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,83 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,79 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

